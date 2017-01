¿Cómo impactará la Reforma Tributaria al sector automotor en Colombia?

Por Juan Sebastián Morales Correa / Editor Carroya.com

Carros más costosos, los combustibles suben y habrá rebaja en impuestos a carros eléctricos.

Las variaciones del precio del petróleo, así como la depreciación del peso frente al dólar son los principales argumentos que esgrimió el gobierno para sacar adelante la tan mencionada Reforma Tributaria que tiene molestos a los colombianos con la política fiscal, y la cual también impactará a los vehículos que se vendan en nuestro país.

Precisamente el comportamiento del peso frente al dólar será factor determinante para la estabilización del mercado, y sobre todo, el precio de los automóviles en nuestro país.

¿Por qué la tasa de cambio es la esperanza? Si el dólar se ubica en un precio entre 2.700 y 2.800 pesos, las marcas podrán traer vehículos a mejor costo de lo que les representó en 2016 con un dólar que tocó los 3.400 pesos, acolchonando así un poco el 3% de incremento en los productos que representa la reforma.

De darse esta tendencia, la estabilización de los precios se vería reflejada con más fuerza en la segunda mitad del 2017, pues los pedidos de carros traídos del exterior y de autopartes utilizadas para la fabricación de carros locales, son transportados por varios días, incluso meses por vía marítima.

Lo que sí es claro es que el incremento de 3 puntos de IVA que traerá la Reforma Tributaria repercutirá seguramente en una contracción en el comercio de vehículos, es más, según cálculos de la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (ANDEMOS), se comercializarán aproximadamente 230 mil unidades en el 2017.

Ante este panorama, ¿Qué papel jugarán las estrategias comerciales de las marcas? ¿Cómo buscarán nuevos clientes? “Para que los colombianos puedan renovar sus vehículos en 2017 con carros cero kilómetros, las marcas tendrán que desplegar una estrategia de descuentos agresivos, lo cual se verá este año”, indicó Oliverio García Basurto, Presidente de ANDEMOS.

El incremento del 16 al 19% de IVA será bastante fuerte para el mercado vehicular, los expertos calculan que en general se puede contraer la demanda de vehículos cero kilómetros entre el 3 al 10%, dependiendo el segmento de mercado. En su momento los gremios recomendaron un aumento escalonado del IVA de un punto anual, modificando la estructura para que promoviera la renovación del parque automotor y la inclusión de energías renovables.

Lo cierto es que muchos actores del sector vehicular perciben esta Reforma Tributaria como una oportunidad “perdida” para que el Estado haya implementado nuevas políticas públicas que dieran otra dinámica a la venta de carros en Colombia.

Precisamente un punto hasta ahora poco conocido del revolcón fiscal es que para vehículos eléctricos e híbridos, sean motos, bicicletas y carros, el IVA queda tasado en el 5%, un paso positivo para las energías renovables en el sector pero que se queda corto como estímulo para que las marcas le apuesten a la traída de estos modelos.

Como fue radicado el Proyecto de Ley, los cambios no son significativos y no corrige ninguno de los problemas del sector, “como la alta tasa de obsolescencia de algunos grupos de la población vehicular, la falta de incentivos a la innovación y reposición del parque es ineficiente en recaudo, altamente discriminatoria y no tiene en cuenta ninguna consideración ambiental relevante”, señala García.

“El índice de motorización de Colombia es muy bajo para su nivel de desarrollo, y las tasas de obsolescencia del parque automotor son muy altas. Esto es una combinación nefasta porque la base de recaudo es muy baja por la alta edad de los vehículos”.

La gasolina ahora es más cara

Uno de los nuevos impuestos que incluye la Reforma ha sido llamado “impuesto verde”, o impuesto al carbono, el cual se traduce en una tarifa de $135 pesos por cada galón de gasolina que le eche a su carro. El impuesto por galón de ACPM quedará en $152 pesos.

Lo contradictorio es que si bien se estimula el cobro al carbono, que es una tendencia mundial hacia un parque automotor más amigable con el medio ambiente, esta reforma fiscal no genera mayores alternativas para que los colombianos puedan jugársela por opciones de carros con energías renovables, pues como se mencionó antes, el estímulo de un 5% de IVA en estos vehículos es corto para los gastos de traída que involucran las marcas y resultan en precios casi inalcanzables para la realidad del mercado.